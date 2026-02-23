Автомобил се запали на АМ „Тракия“ край Нова Загора, движението временно спряно

23.02.2026 10:31 , Людмила Калъпчиева

Автомобил е пламнал на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Инцидентът е станал на 231-ия километър, в района на отбивката за Нова Загора, съобщават преминаващи шофьори.

По първоначална информация колата се е запалила в движение. Причините за възникването на пожара към момента не са изяснени. На място са изпратени екипи на пожарната.

Заради инцидента движението в участъка временно е спряно. Образувала се е колона от автомобили, а водачите се призовават да използват обходни маршрути и да спазват указанията на органите на реда.

Към този момент няма официална информация за пострадали. Очакват се допълнителни данни от компетентните институции след приключване на огледа и обезопасяването на района.