Сливен отбелязва Световния ден на редките болести на 27 февруари

За поредна година международната общност ще отбележи с поредица от събития Световния ден на редките болести. Инициативата се отбелязва всяка година на 28 февруари (или на 29 февруари във високосни години – най-редкият ден в годината). Тя е създадена и координирана от EURORDIS, в партньорство с над 70 национални пациентски алианса по света. Този ден служи като силна платформа за застъпничество на местно, национално и международно ниво.

През предходните години Сливен бе сред българските градове, които активно се включиха в кампанията, допринасяйки за по-широка обществена ангажираност и солидарност с хората, засегнати от редки заболявания.

Тази година Градът под Сините камъни ще отбележи деня на 27 февруари, петък. Програмата от събития планира разполагане на щанд с информационни материали за редките болести, концерт на деца и флашмоб на ученици от СУ „Константин Константинов“. Началото е предвидено за 11 ч. пред сградата на Община Сливен.

Точно в 13 ч., както всяка година, в небето ще бъдат пуснати разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести.

За първи път денят на редки заболявания се отбелязва през 2008 г. на 29 февруари, дата, която се случва само веднъж на четири години. Оттогава той се провежда в последния ден на февруари. Националният Алианс поема водеща роля при организацията на събитията по повод отбелязването на Световния ден на хората с редки болести. Представители на сдружението координират събитията по места с подкрепата на доброволци и съмишленици.

В знак на солидарност към милионите болни по света точно в 13 ч. в Деня на хората с редки болести, в различни градове в страната се провежда масовото вдигане на ръце, което се осъществява по едно и също време в цяла Европа.

Снимка: Архив