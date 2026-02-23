Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 23.02.2026 г.

23.02.2026 10:56 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 66

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 20.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 23.02.2026 Г.

Сливен: На 22 февруари, в 15,56 часа, от тел. 112 е получен сигнал за опит да бъде прокарана в обръщение неистинска банкнота с номинал 200 евро. Сигналът е получен от служител в игрална зала, в сливенския кв. „Българка“. Полицейските служители са задържали мъж на 36 години от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен са задържали мъж на 41 години за нарушаване на ограничителна заповед, издадена от Районен съд – Сливен, да не доближава баща си на по-малко от 100 метра. Сигналът е подаден на 20 февруари. По случая е образувано досъдебно производство.

На 22 февруари, в 19,30 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал за причинена телесна повреда на 59-годишен мъж. Задържан е синът на пострадалия- криминално проявен на 29 години. По случай е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от частен имот в село Калояново. Заявлението е подадено на 22 февруари. За времето от 20 август 2025 година до 22 февруари 2026 година от имота е извършена кражба на акумулатор, части от алуминиева дограма и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване.

Полицейски служители от РУ-Сливен работят по случай на причинена телесна повреда. Сигналът е получен на 20 февруари от мъж на 53 години, който е заявил, че на 15 февруари, около 01,00 часа, в заведение в град Сливен е нападнат от непознати лица, които са му нанесли удари, вследствие на които е получил фрактура на крака. По случая е образувано досъдебно производство.

На 22 февруари, в 08,27 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал от тел. 112 за мъж, който се е прострелял в дома си в град Сливен. Оръжието е законно притежавано. Местопроизшествието е посетено от дежурно-оперативна група и съдебен лекар. Уведомена е Окръжна прокуратура-Сливен. Образувано е досъдебно производство.

В РУ-Сливен е получен сигнал за произшествие с пострадал при управление на мотокар. Произшествието е станало на 20 февруари в района на сливенско предприятие. Пострадал е мъж на 64 години, който е получил фрактура на крака, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Твърдица: 51-годишен водач на лек автомобил „Опел Астра“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 21 февруари, около 20,10 часа, на път ІІІ-662. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,74 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 17 сигнала за произшествия в дните от 20 до 23 февруари. Посетени са 4 сигнала за отводняване на мазета и сгради. 13 произшествия са ликвидирани своевременно, без да причинят преки материални щети.

Днес в 09,05 часа в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за произшествие със запален автомобил в район на 231 км. от автомагистрала „Тракия“, в посока град Бургас. Няма пострадали. По първоначални данни автомобил с гориво метан се е самозапалил. Произшествието е ликвидирано от екипи на РСПБЗН-Стара Загора. Движението временно се е осъществявало в лявата лента. Регулирано е от екипи на РУ-Нова Загора и екипи от ОДМВР-Стара Загора. Към момента движението е възстановено.