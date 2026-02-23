Сливен. Новини от източника. Последни новини

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2024 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България | преди 16 минути

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя данни за брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2024 година.

Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.

