39-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република в България /НСОРБ/ ще се проведе на 24 февруари в столицата. Сред участниците във форума ще бъде кметът на Сливен Стефан Радев. Дневният ред на Събранието включва отчети за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет за 2025 година. Ще се гласуват отчетът за изпълнение на бюджета на организацията за миналата година и проектобюджетът за 2026 г. Ще бъде подложена на гласуване и Програмата за дейността на НСОРБ за тази година.
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Кметът Стефан Радев ще участва в Общото събрание на Националното сдружение на общините
, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 45