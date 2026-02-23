23.02.2026 16:10 , Връзки с обществеността

39-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република в България /НСОРБ/ ще се проведе на 24 февруари в столицата. Сред участниците във форума ще бъде кметът на Сливен Стефан Радев. Дневният ред на Събранието включва отчети за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет за 2025 година. Ще се гласуват отчетът за изпълнение на бюджета на организацията за миналата година и проектобюджетът за 2026 г. Ще бъде подложена на гласуване и Програмата за дейността на НСОРБ за тази година.