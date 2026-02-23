Премиерът Андрей Гюров: Изборите са инвестиция в доверието между гражданите и институциите

23.02.2026 16:04 , Людмила Калъпчиева

Изборите не са разход, те са инвестиция в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите и в правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут. Това заяви премиерът Андрей Гюров в началото на първото заседание на новия кабинет, на което беше приета план-сметката за подготовката и провеждането на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Предвидените средства са в размер на 65,6 млн. евро.

Премиерът Гюров посочи, че разходите не са насочени към политически партии или към властта, а към гарантиране на честността и прозрачността на изборния процес. Министър-председателят уточни, че средствата ще бъдат използвани за възнаграждения на членовете на изборните комисии, за разяснителната кампания и обученията, организирани от Централна избирателна комисия, както и за осигуряване на обществения ред чрез Министерство на вътрешните работи.

Премиерът Гюров отбеляза още значението на видеонаблюдението в изборния процес, актуализирането на избирателните списъци и разкриването на секции за гласуване в чужбина, като подчерта, че прозрачността в изборния ден е ключова за доверието на обществото.

„Можем да пестим от администрация. Можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация. Нашата работа днес е да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към всеки данъкоплатец“, подчерта още министър-председателят Андрей Гюров.