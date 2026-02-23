Обучения за дигитални умения по ОП РЧР

През месец януари 2026 година, РЦИР Сливен завърши едно обучение по „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ се реализира в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост и се финансира от Европейския съюз посредством „Следващо поколение ЕС“.
Детайли за проведеното обучение:
КК - Цифрова компетентност - Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) - Базово ниво на общи дигитални умения на заети лица- период 02.12-31.01.2026 г., присъствена форма на обучение.
Обученията се провеждат на адрес:. гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" 3-А.
Информация за предстоящи обучения: 0887811025;0878577981.