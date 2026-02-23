МАЛЪК ЖЕСТ С ГОЛЯМО ПОСЛАНИЕ

23.02.2026 17:44 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В знак на уважение към историята на българската парична единица учениците от ГЦОУД – 3. клас, с ръководител г-жа Здравка Монева, изработиха своето „Дърво на парите“, в което вложиха последните събрани от тях монети.

Чрез тази инициатива децата си припомниха, че българският лев е част от историята на нашата държава още от 1880 година. През годините той е съпътствал важни събития и промени в страната ни и е бил част от ежедневието на поколения българи.

Учениците научиха, че върху българските банкноти и монети са изобразени бележити личности – будители, творци и общественици, които са допринесли за развитието на България. Така парите се превръщат не само в средство за разплащане, но и в носител на памет и култура.

Със своето „Дърво на парите“ третокласниците показаха, че ценят историята и традициите, и че дори малките жестове могат да носят голям смисъл.

Нека пазим уважението към миналото и да гледаме уверено към бъдещето.