Сливен, кратки вечерни новини, 23.02.2026 г., понеделник

Сливен отново ще се включи в отбелязването на Световния ден на редките болести на 27 февруари – инициатива, която по традиция се провежда на 28 февруари, а във високосна година – на 29 февруари, най-редкия ден в календара.
Кметът на Сливен Стефан Радев ще вземе участие в 39-ото Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 24 февруари в София.
Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 17 сигнала за произшествия в дните от 20 до 23 февруари.
В библиотека „Зора“ в Сливен днес ще бъде представена книгата „Скаутство за момчета“ от основателя на скаутското движение Робърт Бейдън-Пауъл.
Любителите на класическата музика ще могат да се насладят на специален концерт „От Европа до Новия свят“ на 26 февруари от 18:30 ч. в Зала „Сливен“.
На 22 февруари, в деня на Неделя Сиропустна, в катедралния храм Св. вмчк Димитрий Солунски в Сливен беше отслужена тържествена архиерейска света Литургия.
Младите състезатели от сливенските шахматни клубове се представиха отлично на детския турнир Купа „Васил Левски“, който се проведе на 22 февруари 2026 г. в Казанлък.