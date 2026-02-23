Сливен, кратки вечерни новини, 23.02.2026 г., понеделник

23.02.2026 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливен отново ще се включи в отбелязването на Световния ден на редките болести на 27 февруари – инициатива, която по традиция се провежда на 28 февруари, а във високосна година – на 29 февруари, най-редкия ден в календара.

Кметът на Сливен Стефан Радев ще вземе участие в 39-ото Общо събрание на Национално сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 24 февруари в София.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 17 сигнала за произшествия в дните от 20 до 23 февруари.

В библиотека „Зора“ в Сливен днес ще бъде представена книгата „Скаутство за момчета“ от основателя на скаутското движение Робърт Бейдън-Пауъл.

Любителите на класическата музика ще могат да се насладят на специален концерт „От Европа до Новия свят“ на 26 февруари от 18:30 ч. в Зала „Сливен“.

На 22 февруари, в деня на Неделя Сиропустна, в катедралния храм Св. вмчк Димитрий Солунски в Сливен беше отслужена тържествена архиерейска света Литургия.

Младите състезатели от сливенските шахматни клубове се представиха отлично на детския турнир Купа „Васил Левски“, който се проведе на 22 февруари 2026 г. в Казанлък.