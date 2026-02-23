ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ГРУПА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ „STEM ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ“

23.02.2026 18:42 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Учениците от групата за Занимания по интереси „STEM Изследователи“ с ръководител Таня Чотова проведоха своята представителна изява на тема „Тела и вещества“.

На занятието присъстваха учители от начален етап, ресурсен учител и училищен психолог, които с интерес наблюдаваха работата на младите изследователи.

Учениците демонстрираха своите знания за свойствата на телата и веществата, извършиха опити, работиха в екипи и представиха наблюденията си по достъпен и увлекателен начин. Атмосферата беше изпълнена с любопитство, активност и истински научен дух.

Представителната изява показа напредъка на децата в STEM обучението и потвърди значението на практическите дейности за развиване на критично мислене, наблюдателност и умения за работа в екип.