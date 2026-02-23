Покаен канон на св. Андрей Критски – първа част в Бургас

23.02.2026 19:27 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 23 февруари, в първия ден на Великия пост, в град Бургас бе отслужено Велико повечерие с първата част на Покайния канон на св. Андрей Критски.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, протодякон Александър Нешев и архидякон Вартоломей.

На службата присъстваха свещеници от Бургаската духовна околия и множество благочестиви миряни.

В словото си владиката призова вярващите да преживеят поста не формално, а истински.

Той подчерта, че постът не е просто въздържание от храна, а време за духовна проверка – живеем ли действително по Божията воля и свидетелстваме ли за Христос в ежедневието си.

Въздържанието е средство, а не цел – то ни подготвя за вътрешно обновление и за вярност към изповедта, приета в светото Кръщение. Църквата ни пита не само с думи, а с целия ход на Великия пост: вярваме ли в Кръста и Възкресението, и следваме ли Христос чрез Неговите заповеди?

Св. Андрей Критски ни води към дълбоко покаяние – да отговорим на въпроса „Вярваш ли?“ не с думи, а с живота си.