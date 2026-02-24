24.02.2026 08:26 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 13 минути | 1

Днес във 2. Б клас на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен се проведе открит урок по английски език, който донесе много усмивки, настроение и поводи за гордост.

Г-жа Миглена Танева представи пред ръководството, гости и колеги урок, в който учениците демонстрираха своите знания и умения по английски език.

Второкласниците показаха, че вече уверено познават английската азбука, могат да четат и пишат, както и да водят кратки диалози на английски език.

Часът започна с топло посрещане на гостите чрез песента „Hello, hello“, а след това децата с ентусиазъм изпяха и песента за английската азбука. Особено вълнуваща част от урока беше представянето на нови думи чрез пантомима и асоциации – подход, заложен в разработката на г-жа Танева за придобиване на Първа професионално-квалификационна степен.

Малките ученици се превъплътиха в истински актьори, като чрез жестове и мимика представяха думи и изрази, а техните съученици трябваше да ги назоват на английски и български език.

Урокът завърши с интерактивна викторина, в която всички се включиха активно и се представиха отлично.

Атмосферата през целия час беше изпълнена с позитивна енергия, увереност и желание за участие. Учениците неусетно изживяха 35-те минути на учебния час – с усмивки, вдъхновение и заслужено самочувствие от постигнатото.

Откритият урок за пореден път показа, че когато обучението се съчетае с творчество, движение и емоция, знанието се усвоява с лекота и радост.

Поздравления за второкласниците и за техния учител г-жа Миглена Танева за вдъхновяващия и успешен урок!