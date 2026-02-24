Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 24.02.2026

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

08.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

08.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно

12.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

28.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно

02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно

02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше

03.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно

09.2.2026 г. 09.3.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

09.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

10.2.2026 г. 27.2.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно/основно

10.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно

10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

12.2.2026 г. 12.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН средно/висше

13.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

16.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СЛИВЕН средно

13.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЕЛ. ТЕХНИК СЛИВЕН средно

16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно/основно

02.3.2026 г. 23.2.2026 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше

17.2.2026 г. 16.3.2026 г. 2 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно

18.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 КЛИНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ СЛИВЕН висше

19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

02.3.2026 г. 24.2.2026 г. 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно

19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ШОФЬОР, АВТОБУС СЛИВЕН средно

09.3.2026 г. 05.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно

09.3.2026 г. 05.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН висше/средно

24.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ СЛИВЕН средно

