24.02.2026 09:19 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 37

В ОУ "Елисавета Багряна" стартира инициативата "Седмица против тормоза", посветена на изграждането на безопасна училищна среда, взаимно уважение и толерантност между учениците.

Началото беше поставено с разнообразни и увлекателни игри за най-малките ученици от 1.г и 2.а клас, организирани и проведени от представители на Ученическия съвет.

По достъпен и забавен начин децата участваха в дейности, насочени към приятелството, работата в екип и умението да бъдем добри един към друг.

Чрез ролеви игри, ситуации за сътрудничество и тематични предизвикателства учениците разговаряха за това как да разпознават тормоза, как да реагират при конфликт и защо подкрепата между съучениците е важна.

Големите ученици влязоха успешно в ролята на ментори, като показаха личен пример за отговорност и съпричастност.

През седмицата предстоят още инициативи – изработване на послания срещу насилието, класни дискусии, творчески дейности и кампании под мотото „Не на тормоза – да на добротата!“. Целта е учениците не само да говорят по темата, а реално да изграждат култура на уважение и приемане в училищната общност.

С провеждането на инициативата ОУ „Елисавета Багряна“ за пореден път заявява своята активна позиция срещу агресията и подкрепя създаването на позитивна и сигурна образователна среда за всяко дете.