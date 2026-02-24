Сливен. Новини от източника. Последни новини

Украйна: Парламентът отбелязва четири години от началото на войната на Русия с извънредно заседание

Людмила Калъпчиева

Европейски съюз

Европейският парламент

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски ще се обърне към ЕП по време на извънредна пленарна сесия, четири години след като Русия започна пълномащабното си нашествие.

Заседанието ще започне в 11.15 ч. българско време.

След речта на президента Зеленски (чрез дистанционна връзка от Киев) членовете на ЕП ще обсъдят актуалното състояние на агресивната война на Русия и европейския принос за справедлив мир и трайна сигурност за Украйна. Резолюцията ще бъде поставена на гласуване в 12.30 ч. (българско време).

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че сесията ще изпрати „важен сигнал“ за непоколебимия ангажимент на ЕС да застане до Украйна.

От февруари 2022 г. насам ЕС и Парламентът последователно подкрепят Украйна, като осъждат агресията на Русия, налагат санкции и предоставят финансова, политическа, военна и хуманитарна помощ. На 11 февруари 2026 г. Парламентът одобри заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за Украйна.

Парламентът многократно е потвърждавал своята солидарност и тясно партньорство с Украйна. Това включва:

откриването на постоянно представителство в Киев през септември 2025 г.,

посещения на председателя Мецола в Киев и Върховната рада и;

обръщения към Парламента от украинския президент Володимир Зеленски.

Парламентът също така категорично подкрепи усилията на Украйна за присъединяване към ЕС. Като приветстват извънредните усилия на страната при най-трудните обстоятелства, членовете на ЕП насърчават украинските органи да запазят настоящия импулс за реформи и призоваха Европейската комисия да отвори преговорни клъстери, за да ускори кандидатурата на страната за членство в ЕС с възможно най-бързи темпове.

