24.02.2026 09:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 41 минути | 30

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски ще се обърне към ЕП по време на извънредна пленарна сесия, четири години след като Русия започна пълномащабното си нашествие.

Заседанието ще започне в 11.15 ч. българско време.

След речта на президента Зеленски (чрез дистанционна връзка от Киев) членовете на ЕП ще обсъдят актуалното състояние на агресивната война на Русия и европейския принос за справедлив мир и трайна сигурност за Украйна. Резолюцията ще бъде поставена на гласуване в 12.30 ч. (българско време).

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че сесията ще изпрати „важен сигнал“ за непоколебимия ангажимент на ЕС да застане до Украйна.

От февруари 2022 г. насам ЕС и Парламентът последователно подкрепят Украйна, като осъждат агресията на Русия, налагат санкции и предоставят финансова, политическа, военна и хуманитарна помощ. На 11 февруари 2026 г. Парламентът одобри заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за Украйна.

Парламентът многократно е потвърждавал своята солидарност и тясно партньорство с Украйна. Това включва:

откриването на постоянно представителство в Киев през септември 2025 г.,

посещения на председателя Мецола в Киев и Върховната рада и;

обръщения към Парламента от украинския президент Володимир Зеленски.

Парламентът също така категорично подкрепи усилията на Украйна за присъединяване към ЕС. Като приветстват извънредните усилия на страната при най-трудните обстоятелства, членовете на ЕП насърчават украинските органи да запазят настоящия импулс за реформи и призоваха Европейската комисия да отвори преговорни клъстери, за да ускори кандидатурата на страната за членство в ЕС с възможно най-бързи темпове.