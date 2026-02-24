24.02.2026 09:33 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от прогимназиален етап при ОУ „Елисавета Багряна“ - Сливен се потопиха в магията на българските традиции, като рисуваха на тема „Кукери“.

Под ръководството на своя учител г-жа Здравка Долушанова те създадоха пъстри и вдъхновяващи творби, пресъздаващи силата и символиката на кукерските обичаи.

С много старание и въображение учениците изобразиха характерните маски, звънците и богатите костюми на кукерите – пазители на доброто и прогонващи злите сили. В процеса на работа те не само развиха своите художествени умения, но и обогатиха знанията си за българските народни традиции