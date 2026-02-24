Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 24.02.2026 г.

24.02.2026 09:35 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 23.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 24.02.2026 Г.

Сливен: Двама са задържани в РУ-Сливен за притежание на наркотици. Проверките са извършени на 23 февруари в град Сливен. Иззети са общо три опаковки, съдържащи листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. По случаите са образувани досъдебни производства.

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за отказ от проба за употреба на наркотични вещества. На 23 февруари в град Сливен е извършена проверка на 45-годишен мъж, водач на лек автомобил „БМВ“. Той е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества. Водачът има наложено наказание по административен ред за същото нарушение.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.