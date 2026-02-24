24.02.2026 15:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 63

Традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“, посветена на Трети март – Националния празник на България, и тази година предизвика огромен интерес. В 61-ото издание на една от най-старите спортни надпревари, провеждани на територията на страната ни, са заявили участие 160 ученици от сливенски школа.

Състезателите са момичета и момчета от 5-7 клас, юноши и девойки 8-10 клас и 11-12 клас. Състезателното трасето от 1000 м е разделено на 8 поста и ще бъде пробягано от отбор, включващ по равно 4 момичета и момчета.

Общо 20 са училищните отбори, които са заявили участие в традиционното спортно съревнование.

Стартът на първата възрастова група ще бъде даден в 12 ч. на 3 март, на пл. „Хаджи Димитър“ - пред входа на Съдебната палата. Трасето продължава по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Симеон“, по ул. „Генерал Скобелев“ – в посока към полицията, включване по ул. „Великокняжевска“. Финалът ще бъде на пл. „Хаджи Димитър“.

Община Сливен е осигурила индивидуални награди за всеки един участник в училищен отбор, а за победителите от първо до трето място, купи и спортни якета.

Организатор на лекоатлетическата щафета „Освободител“ е Община Сливен, която е възложила изпълнението на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс и Спортен клуб по лека атлетика „Михаил Желев“.