Временно спира приемът на заявки от работодатели по проект "Младежки практики"

Агенцията по заетостта информира всички работодатли, че поради изчерпване на определения финансов ресурс по проект „Младежки практики“, временно се преустановява набирането на заявки за участие считано от 17:00 часа на 25.02.2026 г.

След извършване на анализ от страна на Агенция по заетостта и Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027, и при наличие на допълнителен финансов ресурс и/или реализирани икономии, Агенция по заетостта ще възобнови приема на заявки.

Важно: Заявки от работодатели, постъпили чрез ССЕВ след 17:00 часа на 25.02.2026 г. няма да бъдат обработвани.

Актуална информация, свързана с възобновяване приема на заявки и изпълнението на проект „Младежки практики“ , своевременно ще бъде публикувана на официалната страница на Агенция по заетостта.