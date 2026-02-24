Сливен, кратки вечерни новини, 24.02.2026 г., вторник

24.02.2026 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 85

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен.

Сливен ще отбележи Световния ден на редките болести на 27 февруари.

Oбщоградска церемония ще се птоведе на 3 март на площад „Хаджи Димитър“ от 11:00 ч. повод Освобождението на България от турско робство.

На 3 март от 12:00 ч. на централния градски площад в Сливен ще се проведе традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“.

Ансамбълът за народни песни и танци “Сливен” ще изнесе празничен концерт на 3 март от 18:00 часа в Драматичен театър “Стефан Киров”.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ публикува данни за брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност по икономически сектори в област Сливен за 2024 година.