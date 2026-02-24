24.02.2026 14:12 , Людмила Калъпчиева

След одобрението на Община Нова Загора през 2024 г. за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, строително-ремонтните дейности по проект „Реформиране на дом за стари хора „Света Петка“, с. Баня“ са успешно завършени. Предстои финалният етап от реализацията – обзавеждането и оборудването на обновената сграда.

Основната цел на проекта е Домът за стари хора „Света Петка“ да бъде изцяло модернизиран и приведен в съответствие с действащите стандарти за качество на социалната услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания“, съгласно изискванията на Закона за социалните услуги.

В рамките на проекта е изграден нов корпус с два жилищни етажа към съществуващата сграда. Осигурени са мултифункционални медицински легла, съобразени с потребностите на хора в по-тежко здравословно състояние. Подобрен е достъпът за хора с увреждания както до сградата, така и във вътрешните пространства. Въведени са съвременни мерки за енергийна ефективност и е обновено оборудването.

В следващите дни предстои доставка на ново обзавеждане – легла, маси, столове, гардероби и индивидуални шкафове за лични вещи за всеки потребител. Монтирана е и система за спешно повикване във всички помещения, която ще гарантира своевременна реакция при необходимост.

С реализирането на проекта Домът за стари хора „Света Петка“ ще осигурява модерна и функционална среда, близка до домашната, предлагаща спокойствие, сигурност, самостоятелност и лично пространство за своите обитатели.

С тази инвестиция Община Нова Загора прави поредна важна стъпка към повишаване качеството на социалните услуги и грижата за възрастните хора на територията на общината.