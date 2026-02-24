Тематична изложба на мартенички отвори врати в Общинска библиотека „П. Матеев“

24.02.2026 14:16 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на 1 март в Общинска библиотека „П. Матеев“ бе открита тематична изложба на мартенички, посветена на един от най-обичаните български празници.

Експозицията представя разнообразни ръчно изработени мартенички и пъстри детски рисунки, вдъхновени от пролетта, образа на Баба Марта и символиката на щъркела като вестител на новото начало.

Подредена с внимание към детайла, изложбата преобрази библиотечното пространство в празнична и уютна среда, изпълнена с настроение, цвят и творческа енергия. Творбите носят послание за здраве, радост и доброта – ценности, които традицията на мартеницата съхранява през вековете.

С тази инициатива библиотеката за пореден път утвърждава своята роля като културно средище, което насърчава детското творчество и съхранява живата българска традиция, предавана от поколение на поколение.

Изложбата може да бъде разгледана в сградата на библиотеката.