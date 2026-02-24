24.02.2026 14:37 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливенски ученици от I, II, III, IV, V и VII клас, завоюваха общо 99 медала от международното математическо състезание „Математика без граници“ –„Зима“ 2026. В зимното състезание участваха 18 хиляди ученици от 17 страни.

Сливенските математици получиха 12 златни, 36 сребърни и 51 бронзови отличия. Медалите и сертификатите им бяха връчени на церемония в зала „Май“, в присъствието на родители, учители, съученици и гости. Отличията връчиха Петя Танева – директор на НУ „Васил Левски“, Десислава Парушева - директор на ОУ „Д-р Иван Селимински“, Николай Ботушаров - директор на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ и директорът на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ - Детски комплекс - Сливен Христо Котов. Директорът пожела на децата да са здрави, да се забавляват, да имат много щастливи празници, както и да продължават да развиват и да надграждат своите умения. Благодарности бяха отправени и към ръководителите на групи в ЦПЛР-ДК-Сливен - Венета Кирова, Даниела Василева, Диана Ранева, Ваня Иванова и Десислава Кънева.

Котов подчерта, че този резултат е благодарение на съвместните усилия и добрата координация между сливенските училища и ЦПЛР – Детски комплекс.

Участниците се състезават в отделни групи от 1 до 8 клас и в обща 9-а група – от 9 до 12 клас. Турнирът протича в три дистанционни кръга, които се провеждат в училищата-партньори (есен – през октомври, зима – през януари, пролет – през март) . Полуфиналът ще бъде през април/май в Стара Загора, а финалът - през юни/юли в Несебър.

От ЦПЛР-Детски комплекс - Сливен изразиха своята гордост от постиженията на сливенските ученици и ги увериха, че винаги ще имат приятели и партньори в лицето на ръководството.

Турнирът се организира от фондация „Математика без граници“ и „Инвариант М“ ЕООД.