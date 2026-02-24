Няма риск от преливане на язовирите край Сливен след обилните валежи

24.02.2026 14:56 , Людмила Калъпчиева

Няма опасност от преливане на язовирите в района на Сливен след падналите валежи през последните дни, съобщиха от институциите, които следят състоянието им.

По информация на Добромир Парасков, главен инженер в „Напоителни системи“ – клон „Средна Тунджа“, язовир Жребчево към момента разполага с обем от около 277 млн. куб. м при максимален капацитет от 400 млн. куб. м, което означава, че е запълнен приблизително на 69 процента.

„Ситуацията се наблюдава постоянно. Няма повод за притеснение за хората по поречието на реката след язовира. При необходимост могат да се извършват превантивни изпускания, но засега това не се налага“, посочи Парасков.

От ВиК – Сливен също уверяват, че няма риск за качеството на питейната вода. Управителят на дружеството инж. Пламен Трифонов заяви, че не съществува опасност от замърсяване, тъй като водоснабдяването не се осъществява от язовир „Асеновец“. Той е запълнен на около 80 процента и също не съществува риск от преливане.

По думите му евентуален проблем би могъл да възникне единствено при размътване на сондажите около река Тунджа. В тази връзка се извършва денонощен мониторинг с проверки на всеки два часа.

От ВиК – Сливен подчертаха, че при евентуално превишаване на допустимите показатели биха били предприети незабавни мерки, включително временно спиране на водоподаването, но към момента такава необходимост няма.