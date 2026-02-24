Два повода за среща с изкуството в Сливен

24.02.2026 14:59 , Людмила Калъпчиева

Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен отправя покана към ценителите на изкуството за две събития с участието на младата художничка Добра Камбурова.

На 5 март от 17:30 часа в Узунова къща ще бъде открита самостоятелната ѝ изложба „Мигновение“. Два дни по-късно – на 7 март от 14:00 часа в къща „Миркович“ – ще се проведе съпътстващ акварелен курс с нейно участие.

Добра Камбурова е автор с активно международно присъствие, работеща основно в областта на акварела. В своето творчество тя изследва природния пейзаж и флоралните мотиви като пространство за взаимодействие между цвят, светлина и живописна структура. В изложбата „Мигновение“ природата присъства не просто като мотив, а като състояние на светлина, движение и хармония. Акварелът се превръща в основно изразно средство – едновременно спонтанно и прецизно, чувствително и структурирано.

Събитията са част от културния календар на галерията и се реализират в навечерието на Международния ден на жената – 8 март. Те предлагат среща между публика и автор, между цвят и емоция, между преживяване и изкуство.

Изложба „Мигновение“

Място: Узунова къща, бул. „Цар Освободител“ №13

Дата и час: 5 март, 17:30 ч.

Акварелен курс

Място: къща „Миркович“, ул. „Миркович“ №10

Дата и час: 7 март, 14:00 ч.

