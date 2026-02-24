Парламентът застава твърдо зад Украйна четири години след пълномащабното нашествие на Русия

24.02.2026 15:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 66

Евродепутатите държат Русия и нейните съюзници изцяло отговорни за войната и последвалите престъпления

Всяко бъдещо мирно споразумение между Украйна и Русия трябва да бъде подкрепено от солидни гаранции за сигурността на Киев

Евродепутатите искат повече санкции на ЕС срещу Русия и по-нататъшно отделяне от руската енергия

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски се обърна към евродепутатите на извънредна пленарна сесия, четири години след като Русия започна пълномащабното си нашествие.

При откриването на извънредната пленарна сесия, с която се отбелязват четири години от агресивната война на Русия срещу Украйна, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: „Четири години по-късно Европейският парламент не е разочаровал Украйна. Защото знаем, че когато сме заедно, Украйна и Европа са силни. Сигурността на Украйна е сигурността на Европа, свободата на Украйна е свободата на Европа, а бъдещето на Украйна е в Европа.“

В дистанционно обръщение на живо към членовете на ЕП от Киев украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност за продължаващата подкрепа на Европейския парламент за Украйна, като заяви: „Наистина чувстваме, че много европейци се интересуват от това, какво ще се случи с Украйна (...) никога не сме избирали тази война, не сме я провокирали и правим всичко възможно, за да я спрем“. Той подчерта, че „психически нестабилната диктатура“ на Владимир Путин в Москва представлява агресивна заплаха както за неговите съседи, така и за Европа, и че самият Путин не е в състояние да приеме едно просто нещо: „че някъде хората могат да живеят по различен начин и да се наслаждават на живот, който не е този, който той предпочита“.

Президентът Зеленски подчерта и необходимостта от надеждни гаранции за сигурността за Украйна, за да се попречи на Русия да продължи с агресията си в Европа. Що се отнася до значението на запазването на „трансатлантическото единство и сътрудничество в настоящите условия“, той заяви, че е благодарен на всички, които работят за запазването на тази важна в световен мащаб връзка.

Освен това той подчерта, че е важно да се изпълни заемът от ЕС в размер на 90 милиарда евро за Украйна и да се даде на Украйна ясна дата за присъединяване към ЕС. Ако няма дата и гаранция, „Путин ще намери начин да блокира Украйна в продължение на десетилетия, като ви раздели, като раздели Европа“, добави той.

Украинският президент заяви, че Европа трябва най-накрая да разбере какво пълни портфейла на Русия и позволява на Путин да удължава войната си. Той призова за строги санкции, за прекратяване на зависимостта на Европа от руската енергетика, за изключване на руските банки от Европа, за строги мерки срещу заобикалянето на санкциите и срещу сенчестия флот на Москва, и за отказ на достъп до Европа на руските военни престъпници.

Русия, нейното ръководство и Беларус носят пълна отговорност за войната

В резолюцията, приета след обръщението на Зеленски и последвалия парламентарен дебат, Парламентът категорично осъди незаконната и неоправдана агресивна война на Русия срещу Украйна, описана като явно нарушение на международното право и Хартата на ООН. Членовете на ЕП държат Русия, нейното ръководство и режима в съседна Беларус, от който Русия започна нападения срещу Украйна, изцяло отговорни за войната, военните престъпления и престъплението агресия, като същевременно категорично осъждат участието на иранския и севернокорейския режим.

Парламентът настоява Русия незабавно да прекрати военните действия, да се оттегли от всички международно признати украински територии, да освободи военнопленниците и отвлечените цивилни лица (включително деца) и да прекрати нарушаването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Членовете на ЕП отново заявяват, че ще продължат да не признават нито една окупирана украинска територия за руска.

Необходими са солидни и надеждни гаранции за сигурност за Украйна

В текста Парламентът потвърждава, че бъдещето на Украйна е в ЕС. Той препоръчва да се ускори интеграцията на Украйна в единния пазар и да се ускори подготовката на ЕС за бъдещо разширяване чрез вътрешни институционални реформи. Той също така призовава ЕС и неговите държави членки да поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност и да увеличат военната, политическата и дипломатическата подкрепа за Украйна.

Освен това членовете на ЕП заявяват, че бъдещото мирно споразумение между Украйна и Русия трябва да бъде подкрепено от стабилни и надеждни гаранции за сигурност за Украйна, сравними с член 5 от НАТО и член 42, параграф 7 от ДЕС, като всяко такова споразумение трябва също така да зачита международното право, да гарантира отчетност, да включва репарации и да не ограничава правото на Украйна на самоотбрана или избор на съюз. Те също така подчертават, че нито едно решение по отношение на Украйна не трябва да се взема без участието на Украйна и нито един въпрос, засягащ Европа, не трябва да се решава без участието на Европа.

За тази цел в текста се приветстват нови многонационални инициативи в областта на сигурността за Украйна, включително предложение за „сили за гарантиране на сигурността“ от страна на западните съюзници на Украйна, съчетани с гаранции за сигурност, но се изразява загриженост, че тези гаранции ще бъдат приложени едва след постигането на споразумение за прекратяване на огъня. Членовете на ЕП също така изразяват загриженост относно настоящия подход на САЩ към мирните преговори, тъй като Вашингтон изглежда дава приоритет на сключването на краткосрочни сделки и запазването на „стратегическа стабилност“ с Русия пред истински мирни преговори, водещи до всеобхватен, справедлив и дълготраен мир, основан на принципите на международното право.

Парламентът настоява за по-нататъшно премахване на руски енергийни източници от ЕС

Резолюцията призовава за увеличаване на санкциите срещу Русия и за продължаване на прекратяването на енергийната зависимост на ЕС. Приветствайки усилията за постепенно премахване на руския газ и нефт, евродепутатите настояват за по-нататъшно постепенно премахване на други руски енергийни източници, включително нефт и всички нефтопродукти, уран, обогатен уран и ядрено гориво и услуги, както и за окончателно извеждане от експлоатация на газопроводите "Северен поток".

Членовете на ЕП също така осъждат депортирането на украински деца в Русия и подкрепят международните усилия за осигуряване на тяхното завръщане.

Парламентът призовава за разширени санкции срещу руски институции и длъжностни лица, участващи във военни престъпления, по-строго прилагане срещу заобикалянето на санкциите, забрани за влизане в Шенген на руски военен персонал, участващ във войната, както и за определяне на групата „Вагнер“ и нейните правоприемници като терористични организации.

Текстът беше одобрен с 437 гласа „за“, 82 „против“ и 70 „въздържали се“.