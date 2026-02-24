Покаен канон на св. Андрей Критски – втора част в Бургас

24.02.2026 19:14 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 24 февруари, в град Бургас бе отслужено Велико повечерие с втората част от Великия покаен канон на свети Андрей Критски.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На молитвеното последование присъстваха свещеници от града и множество благочестиви миряни.

Негово Високопреподобие протосингелът на Сливенска св. Митрополия архимандрит Димитрий произнесе слово, в което призова вярващите да продължат напред с искрена молитва в сърцето и с твърдо решение за духовно обновление.

В проповедта си той припомни старозаветната заповед за десятъка, чрез която народът на Израил принасял Богу една десета част от своето притежание, свидетелствайки доверие и благодарност. Тази практика, посочи о. архимандритът, била разпозната и осмислена и от апостолите като духовен принцип на посвещение. В този смисъл светата Четиридесетница бе представена като „десятък“ от годината – време, което вярващият отделя изцяло на Бога за покаяние, молитва и очистване. Постът се явява доброволен принос – духовен десятък, чрез който човек принася на Бога най-ценното: сърцето си.