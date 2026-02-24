Сливен. Новини от източника. Последни новини

Открит урок във 2. А клас

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

Открит урок

Днес учениците от ЦОУД на 2. А, Д на ОУ „Елисавета Багряна“ заедно с г-жа Анелия Иванова проведоха открит обобщителен урок по математика на тема „Умножение и деление с числата до 5“.

Занятието премина в духа на предстоящия празник за Баба Марта и се превърна в истинско малко тържество, съчетаващо знания, игри и празнично настроение.

Второкласниците бяха разделени на отбори, което внесе допълнителен ентусиазъм и състезателен дух. Те затвърдиха знанията си чрез разнообразни игрови методи – математически танци, работа с пъзел, интерактивна презентация и образователни дейности в платформата LearningApps. С интерес и старание учениците решаваха числови изрази, текстови задачи и задача с повишена трудност, като уверено прилагаха връзката между умножението и делението.

В урока бяха осъществени и междупредметни връзки с български език, родинознание и музика. Учениците разказаха легендите, свързани с Баба Марта и мартеницата, обогатиха знанията си за традициите и обичаите и изпълниха песен и стихотворение, които допринесоха за още по-празничната атмосфера.

Включените упражнения с геометрични фигури развиха логическото мислене, наблюдателността и умението за работа в екип. В края на урока се проведе състезателна игра за най-бързо и вярно попълване на отговорите, в която учениците показаха бързина, точност и отлична подготовка.

Атмосферата беше динамична, позитивна и изпълнена с усмивки и отборен дух.

Поздравления за второкласниците за активното участие, старанието и прекрасното представяне!

Снимки

