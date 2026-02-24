Наградени ученици от Математическия турнир „Математика без граници - зима“

24.02.2026 19:46 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На вълнуваща и тържествена церемония на 23 февруари в зала „Май“ бяха отличени учениците от ОУ "Елисавета Багряна", постигнали резултати в Математическия турнир „Математика без граници - зима“.

За своя труд, постоянство и талант бяха наградени Албена Атанасова от I “б“ клас със сребърен медал, Богдара Павлова от I “в“клас с бронзов медал, Венцислав Вичев от II“в“клас със сребърен медал и Максим Митев от III “г“клас с бронзов медал.

Поздравления за вашето блестящо представяне, упорити деца! Гордеем се с вас! Пожелаваме ви още много успехи и нови върхове на математическата сцена!