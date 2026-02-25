25.02.2026 08:55 , Людмила Калъпчиева

Кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова, заедно със заместник-кмета Ваня Ишмерова, взе участие в 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

В рамките на тържествената церемония Община Твърдица бе удостоена с почетна юбилейна грамота – признание за приноса и активното ѝ участие в развитието и утвърждаването на сдружението през годините.

По време на заседанието бяха представени и обсъдени отчетите за дейността и бюджета на НСОРБ, както и програмата за работа на организацията за 2026 година. Форумът събра близо 300 делегати от цялата страна и включи дискусионен панел между представители на местната и централната власт по ключови въпроси, свързани с развитието на българските общини.

Приветствие към участниците отправи президентът на Република България Илияна Йотова.