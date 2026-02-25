25.02.2026 09:43 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В рамките на Националната програма „Иновации в действие" (Модул 1, Дейност 3 - „Интердисциплинарно обучение"), учениците от 3.б клас на нашето училище се превърнаха в истински откриватели. Под професионалното ръководство на учителите Станислав Донев и Дора Георгиева, децата участваха в интересен интегриран урок, който обедини два на пръв поглед коренно различни свята: Визуалното програмиране и Българския език.

Урокът премина под знака на висока интерактивност. Вместо традиционните методи за проверка на знанията, третокласниците използваха визуални блокове от код, за да класифицират частите на речта и да разпознават видовете изречения по цел на изказване.

Чрез работа по практически задачи учениците създаваха кратки програмни последователности, в които правилният избор на граматична категория водеше до успешно изпълнение на поставената мисия. Така всяка вярно разпозната дума или правилно определен вид изречение „оживяваше“ на екрана.

Учениците не само затвърдиха знанията си по български език, но и развиха дигитални умения, умения за анализ и решаване на проблеми.

Атмосферата в стая беше изпълнена с ентусиазъм, любопитство и желание за нови предизвикателства.

Интегрираният урок показа, че когато обучението е поднесено по иновативен и практически насочен начин, знанието става по-достъпно, по-интересно и по-трайно. Този успешен пример доказва, че съвременното училище може да бъде място, където технологиите и езиковата култура вървят ръка за ръка, вдъхновявайки учениците да учат с желание и увереност.