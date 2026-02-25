Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 25.02.2026 г.

25.02.2026 10:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 64

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 24.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 25.02.2026 Г.

Сливен: 25-годишен мъж е задържан от криминалисти на участък „Надежда“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол и противодействие на наркоразпространението. На 24 февруари, около 22,00 часа, на улица в квартал „Надежда“, е установен мъж на 25 години от град Сливен. В хода на проверката той доброволно е предал 15 броя пликчета, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали 66-годишен мъж за палеж. Полицейските служители започват работа по случая на 24 февруари сутринта, след получен сигнал за пожар в стопанска постройка /навес/ в село Гавраилово. Пожарът е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Стопанската постройка е унищожена напълно. Извършен е оглед, предприети са издирвателни действия, в резултат на които извършителят е установен- криминално проявен мъж на 66 години. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по взломна кражба от гараж към частен имот в град Сливен. Заявена е кражба на електрическа тротинетка на стойност около 800 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Притежание и употреба на наркотични вещества са установили полицейски служители от участък „Градец“ към РУ-Котел при ежедневния контрол и наблюдение на лица с криминални прояви и противодействие на наркоразпространението. На 24 февруари в село Градец е спрян лек автомобил „Фолксваген Туран“, управляван от криминално проявен мъж на 37 години от същото населено място. При проверката за употреба на наркотични вещества уредът е отчел положителна проба. На водача е издаден талон за медицинско изследване. При последвалите действия на различни места в автомобила са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая са образувани досъдебни производства.

Полицейски служители от участък „Градец“ към РУ-Котел са задържали мъж на 24 години за домашно насилие. Сигналът е получен на 24 февруари. Задържаният е упражнил насилие спрямо жената, с която съжителства. Той е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа. На жената е предложена правна помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 24.02.2026 г., в 05,49 часа, в РСПБЗН-Сливен е получено съобщено за пожар в стопанска постройка /навес/, намираща се в частен имот в с. Гавраилово, до ЖП- гарата. Пожарът е ликвидиран около 10,30 часа от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са навесът и 4 куб. дърва за огрев. Спасени са 3 сгради. Извършен е оглед от екип на РУ-Сливен.

На 24.02.2026 г., в 18,45 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в ел. табло към жилищна сграда в сливенския квартал „Сини камъни“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Причината е късо съединение. Унищожено е ел. таблото.