На 25 февруари, в първата сряда на Великия пост, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас бе отслужена архиерейска Преждеосвещена света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на храма, иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

В словото си митрополит Арсений прикани вярващите през светите дни на поста да се стремят към повече добри дела, към покаяние и вътрешно обновление. Той подчерта, че времето на поста е време, в което човек опознава собствените си подвизи, но още повече – собственото си безсилие. Колкото повече се стараем да вършим добродетели, толкова по-ясно осъзнаваме, че без Божията помощ не можем да извършим нищо.

Архиереят акцентира, че силата, която преобразява човека и му дава особено виждане за света и живота, е Божествената любов и Божествената благодат. Именно тази сила ни укрепва в духовната борба.

Митрополитът разясни смисъла и произхода на Преждеосвещената Литургия – Литургията на предиосветените Дарове, която се служи през делничните дни на Великия пост. Той посочи, че на нея не се извършва самото евхаристийно освещаване на Даровете, тъй като те вече са осветени на предходна света Литургия – на св. Йоан Златоуст или св. Василий Велики. Затова вярващите се причастяват със Светите Дарове, осветени по-рано, за да придобият помощ и сила свише в покайното време.

В Литургията на св. Григорий Двоеслов Църквата се моли Господ да ни запази, да въздържаме ръцете си от зли дела, да съблюдаваме поста не само телесно, но и духовно, и да запазим вярата си цялостна и неповредена.

