Сливен, кратки вечерни новини, 25.02.2026 г., сряда

Куклен театър Сливен кани малки и големи на двудневен празник по повод 1 март и традиционното посрещане на Баба Марта - събитието ще се състои на 28 февруари и 1 март.
Сливенски ученици от I, II, III, IV, V и VII клас спечелиха общо 99 медала на международното математическо състезание „Математика без граници“ – зимен кръг 2026.
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен организира в Узунова къща на 5 март откриване на самостоятелната изложба „Мигновение“ на Добра Камбурова.
Областният председател на БСП в Сливен Соня Келеведжиева бе избрана за член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП.
На 24.02.2026 г. в ДГ „Еделвайс“ – гр. Сливен се проведе методическа среща за споделяне на опит при прилагането на педагогическа практика „Утринна история“ в двете яслени групи на детската градина.
Завърши първият етап от строителството на „Индустриална зона Сливен“.
Сливен ще се включи в международната инициатива за отбелязване на Световния ден на редките болести на 27 февруари, петък.