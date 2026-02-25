25.02.2026 13:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 19 минути | 1

Сесия на отчетите. Така определи председателят на Общинския съвет Димитър Митев предстоящото този четвъртък, 26 февруари, заседание на местния парламент. Днес Митев и част от заместниците му проведоха обичайната си пресконференция, която обикновено е ден преди сесията.

Дневният ред съдържа 33 точки. Сред акцентите председателят открои изменението на новата Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете. Промените са частични, посочи председателят на Комисията по образованието към Общинския съвет – Лидия Димитрова. Те се отнасят до превалутиране на фиксираните суми от левове в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Друга промяна в Наредбата се отнася за възрастта на новороденото или осиновено дете. Така от до 3-годишна възраст, тя се изменя на до 10-годишна възраст. Съгласно новия текст на Наредбата финансовата подкрепа се предоставя от Община Сливен на родителите за всяко новородено дете или осиновено на възраст до 10 години, отговарящи на условията в Наредбата. По отношение на критериите за отпускане на финансова помощ се добавят и други - единият от родителите да бъде на трудов договор, а новороденото или осиновено дете, да има необходимите имунизации. Предложените за гласуване изменения в Наредбата се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/9A156903E0A29563CA80AE2D3C3915C0

Друг акцент от дневния ред са отчетите от 2025 г. относно изпълнението на програмата на кмета, за дейността на Общинския съвет, на Комисията по стипендиите, на Общински фонд „Култура“, на Общински фонд „Ин витро“.

Местният парламент ще гласува още утвърждаване на Плана за младежта на Община Сливен и културния календар за 2026 г.

Общинските съветници ще решават дали да дадат съгласие за установяване на връзки за сътрудничество и партньорство с общини от Албания. В тази връзка ще бъде гласувано още даване на съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество с Национална асоциация „Един пояс, един път“.

Заради изтичане срока на договора на досегашния управител на „ДКЦ 2 – Сливен“, ще бъде гласувано обявяване на конкурс за избор на нов.

В дневния ред са включени и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, урегулиране на имоти, отпускане на финансови помощи и средства на граждани. На днешната пресконференция присъства един от заместниците на Димитър Митев – Момчил Пантелеев.

Сесията утре ще започне от 9 ч. в зала „Май“ и ще бъде излъчвана онлайн.

Подробности по материалите от дневния ред може да откриете на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite