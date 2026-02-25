Общински фонд „Ин витро“ е подпомогнал 23 двойки през 2025 година

25.02.2026 14:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

Общинският фонд „Ин витро“ е подпомогнал 23 двойки през изминалата 2025 г. Това отчете пред журналисти Момчил Пантелеев - председател на Комисията към Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства, двойки, живеещи на семейни начала и жени без партньор на територията на общината. Той е и зам.-председател на Общински съвет – Сливен, който заедно с председателя на местния парламент Димитър Митев, проведоха пресконференция.

Председателят на Комисията по ин витро представи отчета и доклада на Фонда за 2025 г., които предстои да бъдат гласувани на сесията на местния парламент на 26 февруари. Бюджетът на Фонд „Ин витро“ за изминалата година е разполагал със сумата от 120 хил. лв. От тях изразходените средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми са близо 113 хил. лв. През 2025 г. 23 двойки са кандидатствали и са били одобрени за финансова подкрепа. От тях към днешна дата седем двойки са с положителни резултати. Ежегодната сума, която Фондът отпускаше досега, бе в размер на 5 хил. лв. След подпомагането са се родили седем бебета през изминалата година.

От създаването на фонда през 2013 г., до края на 2025 г., са подадени и одобрени 229 заявления за финансово подпомагане. Някои от двойките са подпомогнати повече от един път, тъй като в правилата на програмата не се определят брой опити и не се ограничава правото на желаещите да кандидатстват. Кандидатите за финансова помощ имат право на едно финансиране от Общинския фонд в рамките на една година Създаването на Общинския фонд за Ин витро финансиране е един голям успех, който вече 13 години показва грижа и подход на Община Сливен към младите хора

„През тези 13 години от създаването на Фонда Община Сливен е подпомогнала раждането на около 110 деца, което считаме като огромен успех. Надявам се това да продължи и в бъдеще“, отбеляза Момчил Пантелеев.

След приетия Закон за въвеждане на еврото, фиксираните суми, които се отпускат на двойките, също бяха превалутирани от левове в евро. Този момент е използван, за да се определи нов размер на сумата за подпомагане и тя вече ще бъде 3 хил. евро.

На свой ред председателят на местния парламент Димитър Митев подчерта, че има уверение от страна на кмета Стефан Радев, че при необходимост от допълнителни средства за Фонда, те ще бъдат отпуснати.