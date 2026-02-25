25.02.2026 16:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 66

СТЕМ център по математика, информатика и роботика беше открит в ОУ "Елисавета Багряна"-Сливен. Създаването му е финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. На събитието присъстваха много гости - представители на Общината, РУО-Сливен, директори на училища, учители и ученици.

Възпитаници на танцовите състави в училището изнесоха концерт, след което беше направена презентация на центъра. „Чрез него се осигурява възможност за създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепи процесите на обучението и преподаването“, заяви при откриването директорът на училището Гергана Стоянова. Тя благодари на своята предшественичка Величка Христова за усилията, които е положила със своя екип, за да стане факт създаването на СТЕМ Центъра.