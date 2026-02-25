Комедията „Откачена фамилия“ гостува в театъра в Сливен

25.02.2026 15:30 , Людмила Калъпчиева

Завладяващата комедия „Откачена фамилия“ от Рей Куни ще гостува в театъра в Сливен на 23 март от 19:00 часа. Постановката е на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев“ -Димитровград.

Звездният екип на „Откачена фамилия“ Ви гарантира истинско забавление и смях от сърце – Димитър Баненкин, Валентин Танев, Мария Сапунджиева, Ева Тепавичарова, Иван Савов, Анна Симова, Явор Костов. Постановката е дело на Валентин Танев.

Пиесата разглежда сериозни въпроси през комична призма. Това е постановка без капчица политическа коректност - чиста радост от начало до край.

„Откачена фамилия“ не е просто комедия, а комедиен маратон.

Това е пиеса -десерт: бърза, остроумна, лека, с хрупкави персонажи и достатъчно обрати за всеки вкус.

Всяка реплика заплита сюжета, всяко движение е рисковано, всяка блъсната врата крие луд маниак зад себе си.

Не пропускайте този шеметен комедиен вихър, който ще Ви отведе в света на доброто настроение!

Билети на касата на театъра и в Грабо - https://grabo.bg/partners2/deal/0fu83hk