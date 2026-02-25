25.02.2026 15:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 65

На 28 февруари 2026 г., в годината на Огнения кон и в деня на Конския Великден – Тодоровден, Крепост Туида ще бъде домакин на събитието „Конете на българите 2026“. Входът е свободен.

Инициативата се организира съвместно от Община Сливен, Школа по исторически бойни изкуства на кон „Мадарски конник“ – гр. Обзор, и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен. Празникът традиционно се провежда на Тодоровден и е посветен на конете, конниците и на богатото историческо наследство, свързано с тях.

Фестивалът ще акцентира върху войнските традиции на древните българи от периода на Ранното Средновековие. Посетителите ще имат възможност да наблюдават демонстрации на бойни практики с основни оръжия от древността – както от кон, така и от земя. Специален акцент в програмата ще бъде беседа-демонстрация за подготовката на младо куче за следване на конник – процес, включващ изграждане на връзка, социализация, послушание и бойни умения.

В събитието ще участват Сдружение „Авитохол“ – Варна, Група за исторически възстановки „Железни гарвани“, Българска школа за старинни войнски изкуства „Величие“ – Варна и конна база „100-те войводи“ – Сливен.

Крепост Туида ще бъде отворена за посетители от 10:00 до 17:00 часа.

Програма:

10:00 ч. – Отваряне на вратите

10:00 – 13:00 ч. – Атракции за публиката (зона за езда и стрелба с лък)

13:00 – 13:15 ч. – Официално откриване и приветствия

13:15 – 13:30 ч. – Представяне на участниците

13:30 – 15:00 ч. – Демонстрации

15:00 – 17:00 ч. – Атракции за публиката (зона за езда и стрелба с лък)

17:00 ч. – Закриване на събитието

Организаторите канят всички жители и гости на Сливен да се потопят в атмосферата на древните традиции и да преоткрият силата и красотата на коня – символ на свобода, достойнство и воинска чест.