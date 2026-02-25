25.02.2026 15:57 , Людмила Калъпчиева

На 24 февруари 2026 г. в ДГ „Еделвайс“ – гр. Сливен се проведе методическа среща за споделяне на добри практики при прилагането на педагогическата практика „Утринна история“ в двете яслени групи на детската градина.

В инициативата се включиха 23 педагогически и медицински специалисти – директори на самостоятелни детски ясли, педагози и медицински сестри. Сред официалните гости бяха г-жа Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен, както и експертите от Община Сливен г-жа Ивелина Илиева и г-жа Таня Димитрова.

Медицинските специалисти Здравка Дянкова и Светлана Славчева, с подкрепата на своите колеги, представиха открити практики пред гости от детските ясли в Сливен и Нова Загора. Основната цел бе да се стимулират позитивните емоционални преживявания на децата и да се насърчи тяхната познавателна, творческа и двигателна активност.

Малчуганите с вдъхновение се включиха в дейности, организирани в тематични центрове – „Спорт“, „Изкуства“, „Музика“ и „Библиотека“. Те наблюдаваха, откриваха, апликираха, танцуваха и спортуваха, като преживяха своите приключения с горските приятели в утринната история. Чрез играта децата усвояваха елементарни норми на поведение, развиваха активна реч и изграждаха практически умения.

Във втората част на срещата медицинската сестра Анелия Вълчева представи презентация, отразяваща разнообразните дейности и изяви на децата, реализирани съвместно с родителите.

Методическата среща предизвика жив интерес към прилагането на „Утринна история“ като ефективен модел за сътрудничество между педагогически и медицински специалисти. Практиката подпомага адаптационния период на децата и стимулира тяхното познавателно, емоционално-социално и физическо развитие.

„Утринна история“ е разработена по инициатива на Министерството на образованието и науката от проф. д-р Даниела Тасевска и доц. д-р Емил Бузов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и успешно се прилага в детски градини с яслени групи в област Сливен и в страната.

Срещата бе още една стъпка към утвърждаването на професионалната общност в името на спокойната адаптация и щастливото детство на най-малките.