Сливен. Новини от източника. Последни новини

НЕ НА ТОРМОЗА – ДА НА УВАЖЕНИЕТО!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 17 минути | 1

Снимка 1

Днес в нашето училище отбелязваме Световния ден на „Розовата фланелка“!

Тази специална дата преминава под мотото: „Не на тормоза – Да на уважението!“ и се отбелязва с разнообразни инициативи, организирани от Ученическия съвет и училищния психолог Даная Михова.

Учениците от Ученическия съвет сами изработиха и раздадоха розови фланелки с посланието на деня на всички свои съученици, за да напомнят, че училището ни е място на взаимно уважение, подкрепа и приятелство.

Нека заедно кажем „Не на тормоза!“ и покажем, че доброто винаги побеждава!

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25

Реклама