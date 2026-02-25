Днес в нашето училище отбелязваме Световния ден на „Розовата фланелка“!
Тази специална дата преминава под мотото: „Не на тормоза – Да на уважението!“ и се отбелязва с разнообразни инициативи, организирани от Ученическия съвет и училищния психолог Даная Михова.
Учениците от Ученическия съвет сами изработиха и раздадоха розови фланелки с посланието на деня на всички свои съученици, за да напомнят, че училището ни е място на взаимно уважение, подкрепа и приятелство.
Нека заедно кажем „Не на тормоза!“ и покажем, че доброто винаги побеждава!