25.02.2026 15:58 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Днес в нашето училище отбелязваме Световния ден на „Розовата фланелка“!

Тази специална дата преминава под мотото: „Не на тормоза – Да на уважението!“ и се отбелязва с разнообразни инициативи, организирани от Ученическия съвет и училищния психолог Даная Михова.

Учениците от Ученическия съвет сами изработиха и раздадоха розови фланелки с посланието на деня на всички свои съученици, за да напомнят, че училището ни е място на взаимно уважение, подкрепа и приятелство.

Нека заедно кажем „Не на тормоза!“ и покажем, че доброто винаги побеждава!