SТЕМ център по математика, информатика и роботика беше открит в ОУ "Елисавета Багряна"-Сливен. Създаването му е по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - "Училищна STEM среда".
На събитието присъстваха много гости - представители на Общината, РУО-Сливен, директори на училища, учители и ученици.
Възпитаници на танцовите състави в училището изнесоха концерт, след което беше направена презентация на центъра, а ученици показаха наученото в двата новооткрити SТЕМ кабинета.
„Чрез SТЕМ центъра се осигурява възможност за създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепи процесите на обучението и преподаването. Проектът подпомогна въвеждането на нови методи на преподаване и мотивацията на учениците се повишава“, заяви при откриването директорът на училището Гергана Султанова. Тя благодари на предишния директор г-жа Величка Христова за усилията, които е положила, за да стане факт създаването на SТЕМ центърът.
По време на проекта се изпълниха следните дейности:
- Изпълнение на строително-ремонтни дейности;
- Закупуване на обзавеждане;
- Закупуване на техника, включително и за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.
STEM кабинетите вече се използват с голям интерес от ученици от първи до седми клас.