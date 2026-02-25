25.02.2026 18:15 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

SТЕМ център по математика, информатика и роботика беше открит в ОУ "Елисавета Багряна"-Сливен. Създаването му е по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - "Училищна STEM среда".

На събитието присъстваха много гости - представители на Общината, РУО-Сливен, директори на училища, учители и ученици.

Възпитаници на танцовите състави в училището изнесоха концерт, след което беше направена презентация на центъра, а ученици показаха наученото в двата новооткрити SТЕМ кабинета.

„Чрез SТЕМ центъра се осигурява възможност за създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепи процесите на обучението и преподаването. Проектът подпомогна въвеждането на нови методи на преподаване и мотивацията на учениците се повишава“, заяви при откриването директорът на училището Гергана Султанова. Тя благодари на предишния директор г-жа Величка Христова за усилията, които е положила, за да стане факт създаването на SТЕМ центърът.

По време на проекта се изпълниха следните дейности:

- Изпълнение на строително-ремонтни дейности;

- Закупуване на обзавеждане;

- Закупуване на техника, включително и за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

STEM кабинетите вече се използват с голям интерес от ученици от първи до седми клас.