ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И МАТЕМАТИКА – ЛОГИКАТА НА ЧИСЛАТА В ДЕЙСТВИЕ

25.02.2026 18:58 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 25 минути | 0

В рамките на Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 – Интердисциплинарно обучение, в СУ „Йордан Йовков“ се проведе поредният интегриран урок, който надгражда вече реализираните междупредметни инициативи и затвърждава иновативния профил на училището.

Този път акцентът беше поставен върху връзката между математиката и визуалното програмиране.

Урокът бе реализиран от учителите Станислав Донев и Здравка Монева.

Тематичният фокус беше върху затвърждаване на знанията за сравняване на числа – ключово математическо умение, което учениците успешно приложиха в програмната среда.

Учениците упражниха сравняване на числа чрез използване на знаците за по-голямо, по-малко и равно, анализираха числови стойности и формулираха логически изводи. Тази теоретична подготовка се превърна в основа за практическата им работа във визуалното програмиране.

В програмната част на урока учениците използваха именно сравнението на числови стойности, за да управляват изпълнението на поредица от команди. Чрез условни конструкции те създадоха алгоритми, в които дадено действие се изпълнява само при определено условие – например ако едно число е по-голямо от друго. Така математическата логика естествено премина в алгоритмично мислене.

Учениците демонстрираха висока степен на ангажираност и разбиране на взаимовръзката между двета учебни предмета. Те не просто изпълняваха инструкции, а осъзнаваха как математическите зависимости управляват поведението на програмата.

Интегрираният урок показа по категоричен начин, че математиката не е абстрактна система от правила, а работещ инструмент за вземане на решения в дигитална среда. Когато знанието се прилага в практическа задача, то става устойчиво, осмислено и мотивиращо.

СУ „Йордан Йовков“ продължава да доказва, че иновацията в образованието се реализира чрез сътрудничество, професионализъм и визия за обучение, ориентирано към развитие на логическо, алгоритмично и критично мислене. Очакваме с интерес следващите инициативи по програмата, които ще надградят постигнатото и ще разширят възможностите за интегрирано обучение.