ИНТЕГРИРАН УРОК ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ И МАТЕМАТИКА – ЛОГИКАТА НА ЧИСЛАТА В ДЕЙСТВИЕ

В рамките на Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 – Интердисциплинарно обучение, в СУ „Йордан Йовков“ се проведе поредният интегриран урок, който надгражда вече реализираните междупредметни инициативи и затвърждава иновативния профил на училището.
Този път акцентът беше поставен върху връзката между математиката и визуалното програмиране.
Урокът бе реализиран от учителите Станислав Донев и Здравка Монева.
Тематичният фокус беше върху затвърждаване на знанията за сравняване на числа – ключово математическо умение, което учениците успешно приложиха в програмната среда.
Учениците упражниха сравняване на числа чрез използване на знаците за по-голямо, по-малко и равно, анализираха числови стойности и формулираха логически изводи. Тази теоретична подготовка се превърна в основа за практическата им работа във визуалното програмиране.
В програмната част на урока учениците използваха именно сравнението на числови стойности, за да управляват изпълнението на поредица от команди. Чрез условни конструкции те създадоха алгоритми, в които дадено действие се изпълнява само при определено условие – например ако едно число е по-голямо от друго. Така математическата логика естествено премина в алгоритмично мислене.
Учениците демонстрираха висока степен на ангажираност и разбиране на взаимовръзката между двета учебни предмета. Те не просто изпълняваха инструкции, а осъзнаваха как математическите зависимости управляват поведението на програмата.
Интегрираният урок показа по категоричен начин, че математиката не е абстрактна система от правила, а работещ инструмент за вземане на решения в дигитална среда. Когато знанието се прилага в практическа задача, то става устойчиво, осмислено и мотивиращо.
СУ „Йордан Йовков“ продължава да доказва, че иновацията в образованието се реализира чрез сътрудничество, професионализъм и визия за обучение, ориентирано към развитие на логическо, алгоритмично и критично мислене. Очакваме с интерес следващите инициативи по програмата, които ще надградят постигнатото и ще разширят възможностите за интегрирано обучение.