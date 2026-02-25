Второкласниците отбелязаха Деня на розовата фланелка

25.02.2026 19:12 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 54

По случай Деня на розовата фланелка учениците от вторите класове се обединиха в послание за доброта, приятелство и нетолерантност към тормоза.

С много усмивки, ентусиазъм и розово настроение децата изработиха табло със свои послания и картички, които символично споделиха със своите съученици. Облечени в розово, те показаха, че силата е в подкрепата, уважението и грижата един към друг.

С общи усилия създадохме атмосфера на сплотеност и съпричастност, в която всяко дете се чувства прието и значимо. Нека помним, че малките жестове на доброта правят училището по-светло и по-щастливо място за всички.