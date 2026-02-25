Покаен канон на св. Андрей Критски – трета част в Бургас

25.02.2026 19:33 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 25 февруари в град Бургас бе отслужено Велико повечерие с третата част от Великия покаен канон на свети Андрей Критски.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На молитвеното последование присъстваха свещеници от града и благочестиви миряни.

В края на богослужението слово произнесе Негово Високопреподобие архимандрит Стефан - епархийски духовен надзорник, в което говори за Велики покаен канон и за духовния подвиг на всеки християни.