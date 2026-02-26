Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 26.02.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 24 минути | 36

5 05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

6 05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

7 05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

13 06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

14 06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

16 07.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

19 07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

29 12.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

31 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

32 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

40 14.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

52 21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

53 21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

68 28.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

70 02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

79 02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно

81 02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно

82 02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно

83 02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше

88 03.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно

103 09.2.2026 г. 09.3.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

104 09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

105 09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

107 09.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

108 10.2.2026 г. 27.2.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно/основно

109 10.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно

110 10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

111 10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

118 12.2.2026 г. 12.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН средно/висше

123 13.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

125 16.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СЛИВЕН средно

126 13.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЕЛ. ТЕХНИК СЛИВЕН средно

127 16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

128 16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно/основно

129 02.3.2026 г. 23.2.2026 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше

130 17.2.2026 г. 16.3.2026 г. 2 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно

134 18.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 КЛИНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ СЛИВЕН висше

136 19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

139 19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ШОФЬОР, АВТОБУС СЛИВЕН средно

140 09.3.2026 г. 05.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно

141 09.3.2026 г. 05.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН висше/средно

146 24.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ СЛИВЕН средно

147 24.2.2026 г. 24.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, СЛАДКАРСКО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно

148 24.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ И АПАРАТИ СЛИВЕН средно

150 24.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

152 10.3.2026 г. 12.3.2026 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ СЛИВЕН средно

153 10.3.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР СЛИВЕН висше

154 01.3.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно

