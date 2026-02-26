Нова Загора създава „Дърво на желанията“ на 1 март

26.02.2026 09:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 61

В сърцето на Нова Загора тази година ще разцъфне нещо специално. Община Нова Загора кани всички жители да се включат в създаването на общото „Дърво на желанията“ – символ на надеждата, здравето и единството на нашата общност.

Идеята е в навечерието на Баба Марта едно от дърветата в града да бъде украсено с мартеници и добри пожелания. Вярваме, че когато много хора си пожелаят нещо добро на едно и също място, то има силата да се сбъдне.

Как да се включите?

– Подгответе своя мартеница – изработена от вас или избрана с любов.

– Напишете кратко желание и го прикрепете към нея (или го наречете наум).

– Елате и заедно ще вплетем нашите надежди в клоните на дървото, докато то се обагри в бяло и червено.

Кога: 1 март 2026 г.

Къде: до Спортна зала „Младост“

Час: 11:00

Нека всяко вързано конче носи здраве, а всяко желание – усмивка!

Заповядайте да посрещнем Баба Марта заедно и да направим Нова Загора още по-уютна и красива!