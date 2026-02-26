Новият Областен управител Маринчо Христов с встъпването си в длъжност заяви:

26.02.2026 10:03 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

За мен е голяма отговорност да поема управлението на Областна администрация Сливен в много труден и решителен за България момент. Момент, в който осигуряването честността на вота на гражданите, включително в област Сливен, ще бъде във фокуса на цялото общество и нашите европейски партньори.

Борбата с купения вот, завладялата ни корупция по всички етажи на властта и страната, липсата на доверие в институциите са сложили печат чрез страха и нихилизма сред хората.

Ще се старая и ще бъда гарант за борба с това, и ще дам своята отговорност, усилия и ангажираност за прекъсване на порочни практики, и действия в интерес на жителите на област Сливен.

Няма да жаля усилия и време, за да върнем заедно доверието в силата на свободно изразяване, демократичните принципи и правото на глас на всеки български гражданин.