В МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” се проведе обучение на тема: „Преддиабет и инсулинова резистентност: Как Метформин променя подхода в превенцията на захарен диабет тип -2”. В него взеха участие 66 професионалисти по здравни грижи. Лектор на курса за продължаващо обучение беше д-p Наталия Канева - началник на Отделението по ендокринология и болести на обмяната при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”.

Диабетът е сред най-разпространените хронични заболявания в света и все по-често се среща и при млади хора. Проблемът е, че в ранните си етапи често протича без ясни симптоми, открива се „случайно“ и понякога твърде късно – когато вече има отражение върху сърце и съдове, зрение, нервна система, бъбреци или репродуктивно здраве. Преддиабетът и инсулиновата резистентност са сериозни, но обратими състояния, при които клетките спират да реагират правилно на инсулина, водейки до повишена кръвна захар. Ако не бъдат предприети навременни мерки, състоянието прогресира до развитие на хипергликемия и съответно – диабет тип 2.

Първи акцент в изложението на д-р Канева беше концепцията за предиабет, която включва едновременно наличие на инсулинова резистентност и дисфункция на β-клетките на панкреаса. Посочени бяха рисковите фактори, симптомите и признаците, които могат да бъдат свързани с инсулинова резистентност, предиабет и диабет тип 2.

Д-р Канева запозна участниците с разработеният FINDRISK-въпросник за скрининг при асимптоматични възрастни за развитие на диабет през следващите 10 г. Разгледани бяха препоръките за фармакологично лечение на предиабет и ролята на Метформин като стратегия за превенция на диабета. Не на последно място бе изтъкнато и неоспоримото значение на промяната в начина на живот.

Участниците в курса получиха индивидуален въпросник за идентифициране на риска за развитие на Диабет тип 2. Обучението завърши с дискусия и изпитен тест. Курсът е кредитиран по ЕКС на БАПЗГ.