Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.02.2026 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 25.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.02.2026 Г.

Сливен: Криминалисти от РУ-Сливен са задържали извършител на серия взломни кражби от вендинг автомати. Престъпленията са заявени в различен период през месец февруари на територията на град Сливен. След проведени издирвателни действия в началото на тази седмица е задържан криминално проявен мъж на 42 години. В хода на разследването се установява, че задържаният е съпричастен към три случая на взломяване на вендинг автомати за топли напитки и кражба на монети. Нанесените щети са в процес на установяване. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

Неправомерно присъединяване към водоснабдителната система е установено вчера при съвместна операция на ОДМВР-Сливен и Водоснабдяване и канализация ООД- Сливен. Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, отдел „Разследване“, участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен и служители на ВиК са извършили проверка в частен имот, намиращ се в сливенския квартал „Речица“. На място са установили, че е извършено неправомерно присъединило към водоснабдителната система. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Двама са задържани при полицейска операция по противодействие на наркоразпространението, проведена на 25 февруари, на територията, обслужвана от РУ-Сливен.

Служители на участък „Петолъчка“ са извършили проверка на 23-годишен мъж. В обитаваното от него жилище са намерени и иззети опаковки, съдържащи суха листна маса и кристалообразно вещество, които се реагирали положително при теста за наркотици. Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Служители от участък „Надежда“ са извършили проверка на 19-годишно момче. В него е намерена и иззета опаковка, съдържаща зелена листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Момчето е задържано за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 26 февруари, около 01,30 часа, екип на сектор „Пътна полиция“- Сливен се е отзовал на сигнал за пътно произшествие с лек автомобил „Ауди А4“. При инцидента няма пострадали. Пробата за употреба на алкохол на водача- мъж на 33 години, е показала положителен резултат над 1,2 промила. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Котел: Специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията срещу интелектуалната собственост е проведена вчера на територията на РУ-Котел. При проверка на търговски обект в село Градец е установена нерегламентирана продажба на спортни стоки с търговски марки, обект на авторско право, нарушаващи правата на интелектуалната собственост. Артикулите са иззети. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.